Brienz/Brinzauls GR: Wann kommt der Berg? «Einige haben ihre Koffer schon gepackt»

Die Bevölkerung in Brienz/Brinzauls im Kanton Graubünden muss sich noch in diesem Jahr in Sicherheit bringen.

Seit Jahren ist das Bündner Bergdorf Brienz/Brinzauls von einem Bergrutsch bedroht. Die Rutschgeschwindigkeit der «Insel», wie der Abhang oberhalb des Dorfes genannt wird, hat seit Monaten markant zugenommen. Die Bevölkerung muss sich wohl noch in diesem Jahr in Sicherheit bringen. Diesbezüglich wurden die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner am Donnerstag in einer Mehrzweckhalle von den Behörden informiert.