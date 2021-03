Zudem fragt sie sich, wieso die Forschung bei Corona so schnell ging, wohingegen man seit bald 40 Jahren auf eine Impfung gegen HIV wartet.

Die Kampagne für die Impfung gegen das Coronavirus wirft zurzeit viele Fragen auf, auch bei uns auf der Aids-Hilfe Schweiz. Kürzlich meldete sich Milena* bei uns. Die 38-jährige HIV-positive Frau kommt aus der Ostschweiz. Ob die Impfung überhaupt für sie geeignet sei, fragt sie. Und generell staune sie schon, dass es mit der Impfstoffentwicklung so rasch gegangen sei. Auf eine Impfung gegen HIV warte man schon 40 Jahre. Aber als HIV-positive Person sei man wohl nicht so wichtig, sie kenne das. Sie werde von Menschen, die ihre Diagnose kennen, oft abschätzig behandelt, als sei sie drogenabhängig oder eine Prostituierte.

Ich merke, wie viel Frust bei Milena mitschwingt und kann sie erstmal beruhigen: Bis jetzt gibt es keine Hinweise, dass bei Menschen mit HIV die bisher in der Schweiz eingesetzten Impfstoffe gegen das Coronavirus nicht wirken oder starke Nebenwirkungen auslösen würden. Die rasche Entwicklung dieser Impfstoffe ist natürlich einmalig. Sie liegt auch darin begründet, dass das im Vergleich zu HIV sehr leicht übertragbare Coronavirus rund um die Welt so grosse gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursacht hat. Personelle und wirtschaftliche Ressourcen für die Suche nach einem Impfstoff waren deshalb fast unbegrenzt verfügbar.

Weshalb war die Forschung beim Impfstoff gegen Corona so erfolgreich?

Aber weshalb war die Forschung hier so schnell erfolgreich und bei HIV bis jetzt nicht? Im Vergleich zum Coronavirus mutiert das HI-Virus sehr stark, so dass es bisher nicht gelungen ist, eine Impfung zu entwickeln, die gegen alle Millionen Virusvarianten wirksam ist. Dafür haben wir gegen HIV mittlerweile sehr wirksame Medikamente, die die Weiterverbreitung des Virus stoppen – womit die Dringlichkeit einer Impfstoffentwicklung abgenommen hat. Mit der Impfung gegen HIV ist deshalb wohl nicht so bald zu rechnen.