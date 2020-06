vor 1h

Wut nach zweitem Lockdown

«Wann kommt Herr Tönnies ins Gefängnis?»

Nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies und dem zweiten Lockdown in Gütersloh ist die Wut in der Bevölkerung gross. Jetzt werden Rücktrittsforderungen gegen den Konzernchef laut.

von Nicolas Saameli

1 / 9 Zwei Kinder protestieren wegen der Schulschliessung. KEYSTONE Im betroffenen Landkreis sind die Menschen wütend. KEYSTONE In der deutschen Fleischfabrik Tönnies war es zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Keystone

Maskenpflicht, geschlossene Lokale, Kontaktverbot: Nach dem Skandal in der deutschen Fleischfabrik Tönnies hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet einen neuen Lockdown über den Landkreis Gütersloh verhängt.

Jetzt machen sich wütende Stimmen aus den betroffenen Gebieten bemerkbar. Schon der erste Lockdown habe viel Ärger verursacht. «Und jetzt soll das Ganze von vorne losgehen?», sagt Anwohner Kai Drees zur Deutschen Presse-Agentur.

Die Wut richtet sich gegen CDU-Politiker Laschet, der in deutschen Medien als möglicher Merkel-Nachfolger gehandelt wird. Vor allem aber gegen Clemens Tönnies, den milliardenschweren Miteigentümer der betroffenen Fleischfabrik. «Es gibt eine grosse Wut, dass dieses System Tönnies so lange hat weitergehen können», sagt etwa der Gütersloher Pfarrer Stefan Salzmann.

Gastarbeiter zusammengepfercht

Mit dem «System Tönnies» meint der Pfarrer unter anderem die Arbeitsbedingungen der vielen ausländischen Arbeitskräfte im Unternehmen. Dieses schreibt zwar auf seiner Website: «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen für uns einen hohen Stellenwert ein. Denn wir sind uns bewusst, dass das tägliche Teamwork die Grundlage unseres Erfolges bildet.»

Wer sich aber bei den Arbeitnehmern umhört, erfährt Geschichten von 200 Stunden Arbeit im Monat und Unterkünften, in denen sich bis zu sieben Personen ein Zimmer teilen, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt. Ein Mitarbeiter erzählt etwa, er und seine Frau seien zwar auf Corona getestet worden, Ergebnisse hätten sie aber erst bekommen, nachdem sie zwei Wochen lang weitergearbeitet hätten – und zwar obwohl seine Frau positiv gewesen sei. «Wir leben wie die Hunde», sagen andere Gastarbeiter zur «Neuen Westfälischen».

Wie gross der Anteil der Gastarbeiter unter den Betroffenen ist, zeigt sich auch in der Reaktion der Behörden: Diese suchen nun verzweifelt nach 150 zusätzlichen Dolmetschern für Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch, wie Radio Gütersloh berichtet.

«Schalke ist kein Schlachthof!»

Jetzt fordern Fans des krisengeplagten Fussballclubs Schalke 04, dass Clemens Tönnies als Aufsichtsratsvorsitzender zurücktritt. «Auf Schalke ist kein Platz für rassistische Egomanen, die unser Leitbild mit Füssen treten und Menschen wie Dreck behandeln!», schreibt etwa Twitter-User @schalkenuralsev. Mehrere Fan-Organisationen haben angekündigt, am Samstag unter dem Motto «Schalke ist kein Schlachthof!» beim Vereinsgelände zu demonstrieren.

Die «Fridays for Future»-Bewegung in Deutschland hat zudem eine Onlinepetition gestartet, die verlangt, dass Clemens Tönnies sich aus dem Vorstand des Unternehmens zurückziehe. Viele verbinden die schlechten Arbeitsbedingungen im Unternehmen mit dem dort verarbeiteten Billigfleisch.

Noch weiter geht Autor Hasnain Kazim auf Twitter: «Bedeutet ‹Lockdown im gesamten Kreis Gütersloh› auch, dass Herr Tönnies mit sofortiger Wirkung ins Gefängnis kommt?», fragt er rhetorisch. Andere sprechen Tönnies Verwicklung in den Cum-Ex-Skandal von 2015 an, bei dem Investoren eine Gesetzeslücke ausnützten, um den deutschen Staat um rund 12 Milliarden Steuereinnahmen zu bringen.