Diese Vorschläge waren eine Woche bei den Kantonen in der Vernehmlassung. Diverse äusserten sich öffentlich zu ihrer Antwort an den Bundesrat. Viele Kantone begrüssen die Öffnungsschritte, wünschen sich aber, dass die Regierung vor allem im Gastro-Bereich schneller vorwärts macht und die Aussenbereiche der Restaurants per 1. März öffnet - und nicht erst per 1. April.