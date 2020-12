Frage von Paul ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Lieber Paul Spannende Frage, vielen Dank. Zunächst muss ich festhalten, dass es beim Plug-in-Hybriden ja nicht nur um finanzielle Aspekte geht, sondern auch um CO 2 -Emissionen. Ob ein solches Fahrzeug sowohl finanziell wie auch ökologisch Sinn ergibt, hängt stark davon ab, wie viel man jeweils am Stück fährt und ob es Lademöglichkeiten zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs gibt.

Für das Klima lohnt sich ein Plug-in-Hybrid dann, wenn er möglichst oft rein elektrisch betrieben werden kann. Wenn du täglich rund 200 Kilometer fährst, dürfte ein rein elektrischer Betrieb für dich keine Option sein. Der Verbrennungsmotor wird also relativ häufig zum Einsatz kommen, ausser du hast die Möglichkeit, die Antriebsbatterie mehrmals am Tag wieder nachzuladen.

Die doppelte und aufwendige Technik gibt es nicht umsonst, wie du in deiner Berechnung erkannt hast. Sie kommt heute oft als Ersatz der jeweils leistungsstärksten Version (zum Beispiel anstelle eines V6- oder V8-Verbrenners) zum Einsatz, um der mit SUV und 4x4 liebäugelnden Kundschaft eine gute Alternative anzubieten und gleichzeitig den wirksamsten Hebel zur Senkung der CO 2 -Flottenwerte zu haben.