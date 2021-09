Rechtliche Konsequenzen - Wann mache ich mich beim Versenden von Dateien über Whatsapp strafbar?

Vorsicht dabei, was über Whatsapp und Co. verschickt wird.

Am Donnerstag berichtete 20 Minuten über einen Fall , bei welchem ein 21-Jähriger ein illegales Video in einer Whatsapp-Gruppe teilte und dafür eine Busse von 12’000 Franken bezahlen musste. Dies geschah unter anderem, weil sich der Mann nicht bewusst gewesen war, dass das Verschicken eines solchen Videos solch drastische Konsequenzen haben kann. «Es hätte ein doofer Spass unter Kollegen sein sollen», sagte er zu 20 Minuten.

So wie dem 21-Jährigen geht es auch vielen anderen Nutzerinnen und Nutzern von Chat-Diensten wie Whatsapp, Telegram oder iMessage. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage von 20 Minuten geben immerhin 20 Prozent aller 200’000 Befragten an, bereits mehrmals illegale Pornos oder Gewaltvideos zugeschickt bekommen zu haben.

«Deutlich protestieren»

Nacktbilder von sich selbst zu verschicken, ist grundsätzlich nicht strafbar. Anders liegt der Fall, wenn Minderjährige involviert sind. Laut Pro Juventute können sich Personen unter 18 Jahren der Kinderpornografie strafbar machen, wenn sie solche Bilder von sich selbst anfertigen. Eine Spezialregelung gelte für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Wer älter als 16, aber jünger als 18 Jahre alt ist, darf Bilder mit sexuellem Inhalt von sich selbst produzieren, diese aber nur an eine Person in der gleichen Altersspanne schicken. Auf keinen Fall dürfen diese Bilder oder Videos jedoch an Drittpersonen gelangen.

Tatsächlich könne man sich bereits beim Empfang und Konsum von illegalem Bildmaterial strafbar machen. «Wer mutmasslich strafbare Inhalte erhält, sollte beim Absender deutlich protestieren und das Bild oder Video danach löschen», rät der Rechtsanwalt. Vom Protest könne man ausserdem einen Screenshot erstellen. Denn nur so könne man bei einem Strafverfahren zeigen, dass es am Vorsatz fehlte. Ausserdem ist es ratsam, sich nicht in Gruppen-Chats aufzuhalten, in welchen immer wieder grenzwertiges oder einschlägiges Material geteilt wird.