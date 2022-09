Reiswein und Sake – das gleiche?

Sake hat es in sich: Der Alkoholgehalt des aus poliertem Reis gebrauten Getränks ist mit 15 bis 20 Volumenprozent Alkohol weitaus höher als der von Wein. Verwirrenderweise wird Sake aber auch Reiswein* genannt.

Sake in Shibuya City, Tokio, Japan.

In Sachen Herstellung ähnelt er aber tatsächlich eher Bier, da für die alkoholische Gärung auch Stärke zu Zucker aufgeschlossen werden muss. Apropos: Sake macht etwa vier Prozent des japanischen Alkoholkonsums aus – mit fallender Tendenz: Den grössten Anteil haben Biere .

Wie schmeckt Sake?

Es gibt die Sake-Arten Koshu, Kijoshu und Taru-zake. Bei Sake gehobener Qualität muss der Anteil an Koji, eine Zucht von Edelschimmel, mindestens 15 Prozent des Gesamtvolumens des verwendeten Reis betragen.

Sake in einer Glaskaraffe und Gläsern.

Die Menge von Alkohol, die dazugegeben wird, darf zehn Prozent des Reisvolumens nicht überschreiten. Qualitätsvorschriften gibt es auch in Sachen Klarheit, Farbe und Geschmack. Sake mit höherem Poliergrad ist im Geschmack mild mit Aromen von Birne und Melone, dafür weniger Umami . Viele vergleichen seinen Geschmack auch mit trockenem Sherry.

Wann trinkt man Sake?

Ein Hochzeitspaar stösst mit Freundinnen und Familie und mit Sake an.

Sake ist in der Regel für den baldigen Genuss bestimmt. Anders als bei Wein verbessert sich die Qualität nicht durch Lagerung. Es wird empfohlen, Sake innerhalb von einem Jahr ab dem aufgedruckten Produktionsdatum zu trinken.

Hier kannst du Sake kaufen

Sake «Nouvelle Junmai Ginjo», aus einer 1637 gegründeten, in 14. Generation geführten Brauerei bei Kyoto, von Gekkeikan, Fr. 39.90, auf Drinks.ch .

Zu welchem Essen trinkt man Sake?

Zum Sake werden kleine Gerichte und Snacks konsumiert, sogenannte Sakana oder Otsumami. Sake passt zu Reiscrackern, Ginkgonüssen, Surimi oder zu in Sojasauce eingekochten und dadurch haltbar gemachten Meeresfrüchten, Tsukudani genannt.

Um Lachs eindeutig zu bezeichnen, kannst du die alternative Aussprache «Shake» oder die speziell in Sushi-Bars oft benutzte Bezeichnung «Sāmon» nutzen.

Umgehen kannst du diese, indem du beim Wort für Lachs die erste Silbe betonst, beim Sake auf der zweiten. Dem Wort für Sake wird oft auch das Honorativpräfix «o» vorangestellt, also «o-sake» gesagt.

Auch Lachs heisst auf japanisch «Sake». Zwar sind die Schriftzeichen für Lachs und Sake verschieden, in der Aussprache ähneln sie sich jedoch stark. Oft kommt es bei Bestellungen deshalb zur Verwechslung.

Sake in einer Izakaya, einer Sake-Schenke, mit typischen Izakaya-Gerichten.

Wie trinkt man Sake?

Sake wird heiss oder kalt serviert. Heisser Sake ist vor allem in der kalten Jahreszeit beliebt. Man bezeichnet das dann bildhaft als «einen heissen Stein auf den Bauch legen».

Um den Sake aufzuwärmen, wird er in einen Behälter aus Porzellan oder Metall gefüllt, in ein Wasserbad gestellt und dort auf 40 Grad oder maximal 55 Grad erhitzt. Für den warmen Genuss nimmst du am besten Sake mit würzigem Geschmack, dieser wird aus Reis mit nur geringem Poliergrad hergestellt.