Prämienschock : «Wann zieht Politik dem gescheitertem System den Stecker?»

Exklusive Zahlen des Krankenkassendachverbands zeigen: Der Prämienanstieg in 2024 wird wohl viel schlimmer als befürchtet. Das macht vielen 20-Minuten-Leserinnen und -Lesern Sorgen.

Darum gehts Die Kosten im Gesundheitswesen sind bis Mitte 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent gestiegen.

In manchen Kantonen beträgt der Anstieg mehr als zehn Prozent. Die Prämien 2024 werden wohl markant steigen.

Neue Zahle n des Krankenkassendachverbands Santésuisse zeigen: Auch im 2024 werden die Krankenkassenprämien wohl stark ansteigen.

Die Kosten im Gesundheitswesen, die für die Prämienberechnung ausschlaggebend sind, sind bis im Juni stark angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahres-Halbjahr resultiert gesamthaft ein Plus von 7,85 Prozent, pro Kopf ist es mit 6,35 etwas weniger. Die Differenz erklärt sich unter anderem durch das starke Bevölkerungswachstum. Santésuisse-Chefin Veren a Nold kündigt einen heftigen Prämienschub an.

Gesundheitsminister Alain Berset wird diesen im September verkünden müssen. Am stärksten ist der Anstieg in Uri (13,33 Prozent), gefolgt vom bevölkerungsstarken Kanton Bern mit einem Plus von 10,53 Prozent.

«Wir arbeiten fast nur noch für Miete, Steuern und Krankenkasse»

In der 20-Minuten-Community kommen diese News gar nicht gut an. Viele Leserinnen und Leser zeigen sich darüber bestürzt. «Danke für nichts!», so Anonymus77. Und DAM999DAM kommentiert: «Das muss aufhören! Ich kann es nicht mehr tragen.» Dem stimmt auch Lg,Bibs zu: «Wir arbeiten fast nur noch für Miete, Steuern und Krankenkasse.»

Viele finden die Kosten nicht gerechtfertigt. «Immer mehr soll ich zahlen? Aber ich gehe einmal alle fünf Jahre zum Arzt. Fragt ihr euch auch, wofür man Prämie zahlt?», so Lenas99. User johngaltfan fügt an: «Das ist einfach nur noch Abzockerei. Und der brave Bürger macht schön mit.» Und Angelshare findet: «Hauptsache, die Chefetage verdient ihre Millionen und wir Geldgeber müssen schauen, wie wir die Kosten stemmen können.»



«Wer mehr verdient, soll mehr bezahlen»

Und thamjuntaratra hat einen Änderungsvorschlag bezüglich einer Bezeichnung: «Man schreibt und spricht immer noch vom ‹Gesundheitswesen›. Das ist aber nicht zutreffend. Seit Jahren ist es eine ‹Gesundheitswirtschaft› und damit muss Schluss sein. Dann können alle ihre Prämien zahlen.» – Ezlef85 fragt: «Wann wird die Politik endlich diesem offensichtlich gescheiterten System den Stecker ziehen?»

Die Community hat auch verschiedene Lösungsansätze für günstigere Prämien auf Lager. Matze_Knop findet: «Unsere Grundversicherung ist zu aufgeblasen. Jeder Quatsch wird bezahlt. Es ist nötig, dass man dieses Paket einmal zusammenschnürt» JakobBraidt denkt hingegen: «Das Einkommen soll zählen. Wer mehr verdient, soll mehr bezahlen.» – «Stoppt unser Bevölkerungswachstum und vereinheitlicht die Krankenkassen», fordert User Ldkdkdk.

«Es braucht eine komplette Reorganisation bei den Kassen und Spitälern»

Ruedi_R sieht das Problem in den Bagatell-Arztbesuchen: «Irgendjemand muss das bezahlen! Bagatellen in diesem Fall sollte jede/jeder selbst bezahlen müssen.» Heimeli geht noch weiter: «Warum führt man nicht ein Rabattsystem ein? Diejenigen, die eben nicht wegen jeden Bobos zum Arzt oder in den Notfall rennen, bekommen Prämienreduktion Ende Jahr.» Und ginger_cat findet: «Es braucht eine komplette Reorganisation bei Krankenkassen und Spitälern. Das passt aber ganz offensichtlich nicht, zu viele Manager profitieren von dieser Situation.»

