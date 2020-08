Mauritius

«Wappnen uns für Worst Case. Der Frachter wird auseinanderbrechen»

Der Riss im Rumpf des auf einem Korallenriff auf Grund gelaufenen Frachters Wakashio hat sich ausgeweitet. Der vor Mauritius havarierte Ölfrachter droht zu zerbrechen. Der Premierminister von Mauritius spricht Klartext.

Da das Schiff nicht mehr allein fahren könne, sei es an einem Schlepper festgemacht, um nicht abzutreiben, teilte der japanische Betreiberkonzern Mitsui OSK Lines mit. Von den bereits ausgesickerten 1180 Tonnen Treibstoff seien rund 460 Tonnen aus dem Meer und am Strand eingesammelt worden. Bis zum frühen Dienstag seien zudem rund 1020 Tonnen aus dem Frachter abgepumpt worden. Das Schiff hatte rund 4000 Tonnen Treibstoff an Bord. Es liegt etwa zwei Kilometer vom Festland entfernt in einer Lagune nahe mehrerer Naturschutzgebiete.