Bagatellverfahren für Antennen kritisiert : War Bewilligung widerrechtlich? 5G-Gegner trumpfen auf nach Gutachten

Die Aufrüstung von Mobilfunkantennen auf den 5G-Standard, welchen die Betreiber praktizieren, kommt unter Druck: Gemäss einem neuen Rechtsgutachten sei diese Praxis womöglich illegal. Offen ist, ob jetzt Anlagen abgeschaltet werden müssen.

In der Schweiz schreitet die Umstellung auf den Mobilfunkstandard 5G rasch voran. Laut Recherchen des «Tages-Anzeigers» sind bisher schon mehr als 5700 5G-Antennen in Betrieb. Dies wurde auch möglich, weil die Anbieter bestehende Sendemasten mit Software-Updates und neuen Netzwerk-Elementen aufrüsten.

Dafür sind keine neuen Baubewilligungen nötig. Dank sogenannter Bagatellverfahren haben Anwohnerinnen und Anwohner auch keine Möglichkeit, Einsprache zu erheben. Voraussetzung für ein solches vereinfachtes Bauverfahren ist, dass die aufgewerteten Antennen die Strahlungsgrenzwerte nicht überschreiten. Um dies zu erreichen, setzen die Mobilfunkanbieter adaptive Antennen ein, also solche, die das Signal nicht in alle Richtungen abstrahlen, sondern in Richtung der Nutzerinnen und Nutzer bündeln.