Anouk Vergé-Dépré: «War da niemand?» – Partnerin bemängelt Hilfe nach Heidrich-Verletzung

Wie konnte Joana Heidrich so schlecht versorgt werden, nachdem sie sich im Spiel um WM-Bronze die Schulter ausgekugelt hatte? Partnerin Anouk Vergé-Dépré klagt an.

Bei diesem Service kugelte sich Heidrich die Schulter aus. SRF

Darum gehts

Die Schmerzensschreie von Joana Heidrich gingen durch Mark und Bein: Die Schweizer Beachvolleyballerin kugelte sich in Rom die Schulter aus. In der Folge musste das Duo Heidrich/Anouk Vergé-Dépré das Spiel um WM-Bronze aufgeben. Mittlerweile zurück in der Schweiz, macht Vergé-Depré ihrem Ärger Luft. Denn: Bei der 30-Jährigen hallen nicht nur die Schreie von Beach-Partnerin Heidrich nach – sondern auch das Gefühl, dass Heidrich in der italienischen Hauptstadt nicht richtig versorgt worden sei.

Auf Social Media wirft die Bernbieterin insgesamt elf unangenehme Fragen auf. Da sind einmal diejenigen, die sich wohl auch die Zuschauerinnen und Zuschauer am TV gefragt haben dürften: Warum der Ton, warum die Wartezeit, warum das offensichtliche Chaos um die Spielerin? Und da sind diejenigen, die sich auf die Behandllung Heidrichs beziehen: Weshalb gab es im Ärzteteam keine Person, die die Verantwortung übernahm? Weshalb wurde die verletzte Schulter nicht stabilisiert? Und weshalb hat niemand mit Heidrich klar kommuniziert? Wie konnte es 25 Minuten dauern, bis ein Krankenwagen die verletzte Schweizerin in ein Spital brachte?

Vergé-Dépré will kein Mitleid

Vergé-Dépré stellt klar, dass sie mit ihrem Post kein «Mitleid» erwecken will, es aber nicht richtig gewesen wäre, «zu schweigen». Sie möchte damit bezwecken, dass «nie wieder eine Athletin sich auf einem Beachvolleyballfeld so unsicher und so exponiert fühlen muss». Ihrer Meinung nach wird der Internationale Volleyballverband die Sache nicht auf sich beruhen lassen. «Ich hoffe, dass die Organisatoren aller Arten von Veranstaltungen in Zukunft ihre medizinischen Protokolle besser trainieren werden», fordert sie.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré, die bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Bronzemedaille gewonnen hatten, waren kurz davor, als erstes Schweizer Frauenpaar bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft auf das Podium zu steigen. Sie führten mit 21-16 10-7 gegen die Deutschen Tillmann-Müller, als die Schulter Heidrichs versagte. Ihr Gelenk wurde durch «strukturelle Schäden» schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die voraussichtliche Dauer ihrer Ausfallzeit ist noch nicht bekannt.

Heidrich mit «gebrochenem Herzen»

Während also Kollegin Vergé-Dépré die Organisatoren anklagt, meldet sich am Freitag auch Heidrich via Social Media. In einem emotionalen Post schreibt sie: «Einerseits kann Sport so wunderbar sein, andererseits können Dinge passieren, die alles verändern.» Der 30-Jährigen falle es immer noch schwer, die richtigen Worte zu finden, schliesslich hätte ihr die «schwere Schulterverletzung» vergangene Woche «das Herz gebrochen».

«Nicht nur, dass ich eine schwere Verletzung hatte, die noch unklar ist, sondern auch mein Traum von der ersten Schweizer Medaille an einer Weltmeisterschaft ist geplatzt», fasst Heidrich ihr Unglück zusammen. Speziell hart sei es gewesen, weil sich das Duo mental und körperlich bereit gefühlt hätte. «Wir hatten viel Spass zusammen auf dem Platz und wären bereit gewesen, alles zu rocken», erklärt die Zürcherin. Und: «Wir wollten diese Medaille so sehr.»

Heidrich schreibt auf Insta weiter, sie sei überwältigt von den lieben Nachrichten, die sie erhalten hat. Und: «Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich mich ein wenig zurückziehe im Moment.» Die Zürcherin war 2020 mit ihrer Partnerin Vergé-Dépré Europameisterin geworden, 2021 hatten sie gemeinsam in Tokio Olympia-Bronze gewonnen. Wie die weitere Saison der 30-jährigen Bernerin Vergé-Dépré nach Heidrichs Verletzung aussieht, wird sich in den nächsten Tagen weisen.