Aktualisiert vor 45min

FCZ-Junioren gegen Basel und YB

War das die Vorentscheidung im Titelkampf – gegen St. Gallen?

Ausgerechnet in die Zeit während der Quarantäne fallen zwei Spiele des FCZ gegen Spitzenteams, die im Titelrennen involviert sind.

von Eva Tedesco

1 / 1 Am Dienstag muss die U-21-Mannschaft des FC Zürich in der Super League die 1. Mannschaft vertreten, weil ein Grossteil der Profis in Quarantäne ist. Das Team von Trainer Marinko Jurendic hat in der letzten Woche zwei Testspiele absolviert, davor aber monatelang keine Partien bestritten. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Trotz Corona-Fällen beim FCZ wird die Meisterschaft fortgesetzt.

Weil sich der Grossteil der 1. Mannschaft in Quarantäne befindet, muss die U21 ran.

Für St. Gallen ist das bitter, denn ausgerechnet die kommenden zwei Gegner der Zürcher sind im Titelrennen involviert.

Eine Wettbewerbsverzerrung ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen, sollte der FCZ die nächsten zwei Partien tatsächlich mit der U-21-Mannschaft bestreiten müssen. Denn am Dienstag müssen die Zürcher in Basel gegen den Tabellendritten aus Basel (7 Punkte hinter dem FCSG) ran und am Samstag folgt das Duell gegen YB, das vor dem Auftakt der 31. Runde auf Platz 2 einen Punkt hinter dem Leader aus der Ostschweiz lauert.

«Wir befinden uns alle in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben alle Pros und Contras abgewogen und sind zum Schluss gekommen, im Interesse des Schweizer Fussballs die beiden Spiele gegen Basel und gegen die Young Boys austragen zu wollen. Wenn wir dadurch sicherstellen können, dass die Meisterschaft zu Ende gespielt werden kann, ist dies im Interesse aller Super-League-Vereine», begründet der FCZ seine Entscheidung, mit der 2. Garde antreten zu wollen. Für die Liga war das am Montag eine gute Botschaft. Aber vielleicht nicht für den aktuellen Leader.

Schaler Beigeschmack

Für das Überraschungsteam aus St. Gallen muss der Entscheid des FCZ, trotz zehn Corona-Fällen (sechs Spieler wurden positiv getestet zudem auch vier Staffmitglieder) einen schalen Beigeschmack haben. Denn für das Spiel am Dienstag in Basel ist klar: Das Team rund um die wenigen verfügbaren Kaderspieler der 1. Mannschaft des FCZ wird mit Junioren aufgefüllt, die gegen den FCB antreten werden. Gecoacht wird diese zweite Garde von U-21-Trainer Marinko Jurendic.

Was dabei herauskommen kann, wenn Junioren gegen Profis kämpfen , sah man zuletzt in Russland. Kurz vor dem Re -S tart der Liga musste das komplette Team von Rostow in Quarantäne . Im Spiel gegen Sotschi traten Nachwuchsspieler a n, die durchwegs unter 19 Jahre alt und chancenlos waren: Die 2. Garde von Rostow ging 1:10 unter.

Und noch einmal gegen einen Titelanwärter