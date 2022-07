Möglicherweise zweiter Feuerteufel: War das Feuer in Olten schon wieder Brandstiftung?

Am Donnerstagnachmittag haben drei Gebäude an der Ziegelfeldstrasse Feuer gefangen.

So sieht es einen Tag nach dem Brand in Olten aus.

Mehrere Gebäude sind am Donnerstagnachmittag in Olten neben der Sankt-Martins-Kirche in Brand geraten. Als die Feuerwehr an der Ziegelfeldstrasse eintraf, standen bereits drei Liegenschaften – zwei leerstehende Wohnhäuser und ein Gebäude, welches als Garage dient – in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt. Nun kursieren auf Social Media Gerüchte, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte.