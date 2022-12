War die Explosion vom Aqua Dom eine «Katastrophe mit Ansage»?

Nachdem am letzten Freitag ein riesiges Aquarium in einem Berliner Hotel zerborsten ist, wird über die Ursache spekuliert.

16 Meter hoch, ein Durchmesser von 11,5 Metern, eine Million Liter Salzwasser, 1500 Fische aus über 100 verschiedenen Arten – der Dom Aquarée im Sea Life in Berlin war nach Angaben der Betreiber das grösste frei stehende Aquarium der Welt. Das riesige Aquarium stand in einem Hotel nahe dem Berliner Alexanderplatz. Am Freitag ist es zerborsten. Beim Unglück wurden zwei Personen verletzt. Eine Million Liter Wasser ergossen sich am sehr frühen Morgen aus dem zerstörten 16 Meter hohen Glaszylinder in das Hotel und auf die Strasse. Durch die Erschütterung haben sogar zwei Seismographen in Berlin ausgeschlagen.