Rorschach SG: Kantonspolizei gibt nach Drohanruf Entwarnung

Zwei Standorte der Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten mussten am Mittwochmorgen evakuiert und gesperrt werden.

Am Mittwochmorgen erhielt die Kantonspolizei St. Gallen Kenntnis von einem anonymen Drohanruf gegen die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten. Ein Grossaufgebot an Polizeikräften steht im Einsatz. Die Schulen mussten evakuiert und kontrolliert werden. Der Unterricht wurde abgesagt und die Lernenden arbeiten stattdessen in ihren Lehrbetrieben.