Kritik an Gästeauswahl - War der «Arena»-Showdown eine «Kuschelrunde» für Impfkritiker?

Alain Berset warf Dettling vor: «Ihre Aussagen sind falsch und echte Alternativen bieten Sie nicht an. So erschweren Sie uns den Ausstieg aus der Krise.»

Alain Berset lieferte sich in der «Arena» ein Streitgespräch mit SVP-Politiker Marcel Dettling.

Die Sendung gibt auch am Tag danach noch zu reden. So wird kritisiert, dass impf- und Massnahmen-skeptische Positionen bei den Gästen überrepräsentiert waren.

In der Publikums-«Arena» von SRF am Freitagabend stellte sich Gesundheitsminister Alain Berset den Fragen des Publikums zu Corona.

Von Aerosolen bis zum Zertifikat – in der «Publikums-Arena» von SRF am Freitagabend erhielten Zuschauerinnen und Zuschauer die Gelegenheit Gesundheitsminister Alain Berset mit kritischen Fragen zur Corona-Pandemie zu konfrontieren. Dem Bundesrat zur Seite stand der Infektiologe Huldrych Günthard vom Unispital Zürich. 90 Minuten stellten sie sich den Fragen der zwölf Gäste, die die Arena-Redaktion im Vorfeld selektiert hatte.

Die Sendung gab bereits im Vorfeld zu reden, nachdem bekannt wurde, dass sich Berset von einer Spezialeinheit ins SRF-Studio begleiten lässt, die ihn vor möglichen Angriffen schützen sollte. Zu reden gibt die Sendung auch am Tag danach. Auf Twitter war die Arena am Samstagmorgen der Top-Trend in der Schweiz. Dort hagelte es Kritik, dass die Sendung «mal wieder ein Paradebeispiel für False Balance war». Unter falscher Ausgewogenheit wird die Überrepräsentation von Minderheitspositionen verstanden.