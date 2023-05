Wetterbilanz: Frühling 2023 war lokal zu bewölkt und nass

Der März hat dazu beigetragen, dass die Temperaturen in diesem Frühling nicht unterdurchschnittlich gewesen sind. Während der März im Vergleich zum langjährigen Mittel zu warm war, waren April und Mai zu kühl.

Der Frühling war entlang der Alpen, im Osten, in Nord- und Mittelbünden sowie in weiten Teilen des Wallis teilweise deutlich zu nass.

Das Wetterportal MeteoNews wirft einen Blick zurück auf den meteorologischen Frühling 2023, der bereits am 31. Mai zu Ende geht.

Im Norden war der Frühling 2023 häufig von Bewölkung geprägt und in der Deutschschweiz teilweise deutlich zu feucht.

Die Temperaturen in diesem Frühling lägen demnach ziemlich im Durchschnitt im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 (mit einer schweizweiten Abweichung von 0,1), berichtet MeteoNews. Lokal sind die Temperaturen leicht zu mild oder leicht zu kühl gewesen.

März war 1,5 Grad zu mild

Der März hat dazu beigetragen, dass die Temperaturen in diesem Frühling nicht unterdurchschnittlich gewesen sind. Der März war schweizweit 1,5 Grad zu mild, während der April 1,1 Grad und der bisherige Mai 0,1 Grad zu kühl gewesen ist.

Im Vergleich war der Frühling des letzten Jahres deutlich milder mit einem Überschuss von 1,2 Grad. Im Jahr 2021 war der Frühling jedoch deutlich kühler und etwa 1,5 Grad unter dem Durchschnitt, was ihn zum kühlsten Frühling seit 1987 machte.

Natur 7 bis 10 Tage im Rückstand

Die deutlich niedrigeren Durchschnittstemperaturen im Vergleich zum letzten Jahr führten dazu, dass die Natur dieses Jahr im Verzug ist. Der Rückstand beträgt gemäss MeteoNews etwa sieben bis zehn Tage. Auch die Wassertemperaturen der Seen waren vor einem Jahr aufgrund eines überdurchschnittlich warmen Mais etwa 2,5 Grad höher. Zum Beispiel beträgt die aktuelle Wassertemperatur des Zürichsees in einer Tiefe von 0,5 Metern 15 bis 16 Grad, während es vor einem Jahr 18 bis 19 Grad waren. Im kalten Frühjahr 2021 waren es jedoch nur zwölf bis 13 Grad.

Gemäss MeteoNews war der Frühling dieses Jahr entlang der Alpen, im Osten, in Nord- und Mittelbünden sowie in weiten Teilen des Wallis teilweise deutlich zu nass. Schweizweit liege der Niederschlagsüberschuss knapp bei 25 Prozent. Im Westen und Süden sei dagegen meist etwas zu wenig Niederschlag gefallen.

Bereits sehr viele Blitze registriert

Im Süden war insbesondere der März und im Westen der Mai zu trocken. Das Niederschlagsdefizit in diesem Frühling ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr im Westen und Süden deutlich geringer, was bedeutet, dass die Trockenheit weniger ausgeprägt ist. Dies zeigt sich auch in der aktuell geringen Waldbrandgefahr.