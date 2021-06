CEO gesteht Mängel ein : War der Hacker-Angriff auf die Ruag inszeniert?

Im Mai meldete die «Rundschau», Hacker seien ins Ruag-Netzwerk eingedrungen. Laut CEO André Wall ergab eine externe Untersuchung keine Belege dafür, förderte aber andere «ernstzunehmende Mängel» zutage.

So soll etwa der Bereich Munition, die in Thun domizilierte Ammotec, verkauft werden.

Insider am Werk?

In manchen Bereichen, so Wall, sei das Risiko zu gross gewesen, «auch nur Tage oder Wochen» abzuwarten. Man habe Sofortmassnahmen ergriffen und dabei «Patches ausgerollt» und das Security-System ausgebaut. In anderen Sektoren würden in den nächsten Wochen weitere Massnahmen umgesetzt. Wall will auch künftig etwa mit Hilfe simulierter Hackerangriffe durch externe Spezialistinnen und Spezialisten an der Sicherheit des Konzerns arbeiten: «Ein Unternehmen darf sich nie sicher fühlen, denn es gibt immer Leute mit grosser krimineller Energie. Vielleicht war dieses Bewusstsein nicht genügend vorhanden», gesteht er im Interview ein. Denn bereits 2016 war die Ruag Ziel eines Hackerangriffs geworden, die folgenden Verbesserungen der IT-Sicherheit gingen aber offenbar zu wenig weit.