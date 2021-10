Es gab vorher mehrmals Drohungen : War der Helikopterabsturz von IT-Unternehmer Haupt ein Mordanschlag?

Mitte Oktober kam der deutsche IT-Unternehmer Wolfgang Haupt (34) bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Nun wurde bekannt, dass er zuvor mehrmals Morddrohungen von einem arabisch klingenden Mann erhalten hatte.

Am 17. Oktober hob der Helikopter mit Wolfgang Haupt, einem Geschäftspartner und dessen Sohn von Herzogenaurach in Baden-Württemberg ab. Kurz darauf beobachteten Passanten, wie der Heli nach einem lauten Knall in einem Waldstück bei Buchen abstürzte. Die Trümmer der Maschine sowie die Leichenteile von Haupt und den beiden anderen Männern (61 und 18) wurden beim Absturz laut «Focus» über einen Radius von 200 Metern verteilt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen prüft derzeit noch, ob die viersitzige Maschine aufgrund einer Bombe in der Luft explodiert war. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte Florian Sommer von der Staatsanwaltschaft Mosbach dem Magazin.