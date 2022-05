Tödlicher Unfall in Feusisberg SZ: Ist der Chef der Baufirma unter den Opfern?

Am Donnerstag ist es auf einer Baustelle in Feusisberg zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Männer verschüttet worden sind.

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen in Feusisberg SZ sind drei Männer verschüttet worden. Teile einer Mauer stürzten in der Baugrube ein, dabei rutschte Erdmaterial ab. Am Abend wurden die Männer tot geborgen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung am Freitagmorgen schreibt.