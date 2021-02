Leroy Sané war trotz Verspätungen und Chaos am Flughafen Berlin gut gelaunt.

Am Flughafen Berlin kam es zu einer langen Verspätung.

Spielte der Pilot bei Bayerns Pannen-Flug nach Doha eine tragende Rolle? Die Deutsche Flugsicherung (DFS) stellt die Flugpanne der Bayern nämlich nun gegenüber der «Bild» anders dar als bisher bekannt: So wurden der Crew des Fluges QR7402 angeblich Vorschläge zur Abkürzung des Rollweges gemacht, die dann aber nicht genutzt worden sind. Ob bewusst oder unbewusst, ist unklar. Auch nicht, ob der Pilot eine Abkürzung einfach nicht nehmen wollte oder er sie einfach nicht fand. Laut der «Bild» soll es von Flughafen-Seite jedenfalls keinerlei Probleme gegeben haben. Der Enteisungsvorgang vor dem Start soll gar ohne Verzögerung durchgeführt worden sein.

Die Bayern waren pünktlich am Flughafen

Einziges Problem vor dem Abflug war gemäss des deutschen Mediums eine Intervention der Bundespolizei wegen eines Gepäckstücks. Die BER-Flughafensprecherin sagte: «Aus unserer Sicht sprach nichts gegen den Abflug, die Bayern waren pünktlich am Flughafen.» Als der Pilot dann um 00:03 Uhr beim Tower die Startfreigabe verlangte, erteilte sie diese aus rechtlichen Gründen nicht. Am Berliner Flughafen gelten strenge Nachtflugbeschränkungen. Die Folge: Der Rekordmeister musste am Boden bleiben und die Maschine hob erst um 06:52 Uhr über den Umweg München nach Katar ab.