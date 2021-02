Im Zusammenhang mit der toten Frau, die am Montag im Hinterfof einer Liegenschaft an der Dornacherstrasse im Basler Gundeldingerquartier gefunden wurde, hat die Polizei noch am gleichen Tag einen 49-jährigen Deutschen festgenommen. Dies, weil er im Verdacht steht, in Zusammenhang mit dem Todesfall zu stehen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.