Vor Duell gegen Basel: «War eingesperrt» – U-17-Weltmeister spricht über schwierige Zeit in Malaysia

Oliver Buff war U-17-Weltmeister und langjähriger FCZ-Spieler. Nach einer nicht einfachen Zeit in Malaysia ist er zurück in Europa – in Litauen. Mit FK Zalgiris Vilnius trifft er auf den FC Basel.

1 / 6 Ex-FCZler und -Hopper Oliver Buff spielt derzeit in Litauen. Oliver Buff Er ist Fussball-Profi und Weltenbummler. IMAGO/Bildbyran In der Conference League trifft er am Donnerstag auf den FC Basel. «Ich freue mich auf das Wiedersehen alter Weggefährten und hoffe auf einen tollen Fussballabend», so Buff zu 20 Minuten. IMAGO/Bildbyran

Darum gehts Oliver Buff hat in seiner Karriere schon viele Sachen erlebt.

Der Abenteurer kickt mittlerweile in Litauen und spielt sogar europäisch.

Mit 20 Minuten spricht der 30-Jährige über seine Karriere.

Schweiz, Spanien, Zypern, Malaysia und jetzt Litauen – Oliver Buff ist Fussball-Profi und Weltenbummler. Schweizer Fussball-Fans kennen den 30-Jährigen wohl vor allem dadurch, dass er Teil der U-17-Nati war, die 2009 Weltmeister wurde und zwischen 2010 bis 2017 217 Einsätze für den FCZ bestritt. Mittlerweile ist er jedoch vermutlich bei vielen ein wenig in Vergessenheit geraten.

Dabei hat seine Geschichte eine Menge zu bieten: Abenteuer, Vergleiche mit Sportlegenden, totale Isolation wegen Corona - und das Schreiben von Geschichte. So schaffte es der Schweizer mit FK Zalgiris Vilnius in die Gruppenphase der Conference League. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich ein Team aus Litauen für eine europäische Gruppenphase qualifizieren konnte. Buff überzeugte, er schoss in der Quali zwei Tore und bereitete eines vor.

«Wegen Corona war ich eingesperrt»

In der Conference League trifft er nun auf den FC Basel. «Ich freue mich auf das Wiedersehen alter Weggefährten und hoffe auf einen tollen Fussballabend», so Buff zu 20 Minuten. Beim litauischen Top-Club gehört der 30-Jährige zu den Leistungsträgern. Die Qualität seines Teams beschreibt er als gut, die der Liga sehr unterschiedlich. Buff: «Drei bis vier Teams sind auf Super-League-Niveau und dann gibt es noch welche, die in der Schweiz in der Promotion League wären.» Buff gefällt es im Land. «Im Ausland ist es die beste Stadt, in der ich bisher lebte», schwärmt er. Die Lebensqualität sei sehr hoch. Dann lacht er und meint: «Es könnte nur ein wenig wärmer sein.»

Auch ein Grund, dass er happy ist: Die Nähe zu seiner Familie und Freundin, die ihn so oft es geht besuchen kommt. Etwas, das im Jahr zuvor in Malaysia wegen der Corona-Reisebeschränkungen nicht möglich war. Auf die Zeit beim FC Selangor schaut der U-17-Weltmeister auch deshalb kritisch zurück. «Es war nicht leicht», so Buff. «Wegen Corona war ich eingesperrt und konnte nichts machen.» Zum Glück habe er zwei deutsche Mitspieler gehabt, die im gleichen Gebäudekomplex gewohnt hätten. Buff: «Aber wir sahen alle drei das ganze Jahr unsere Familien nicht – da entwickelte sich eine negative Stimmung. Es war eine ganz andere Welt.»

Buff wollte zurück nach Europa

Hinzu kam, dass er schnell merkte: In Malaysia verschwindet man komplett vom Radar und gerät in Europa in Vergessenheit. Auch sei das Niveau in Malaysia schlechter als er angenommen habe. «Als ich bei Vilnius ankam, brauchte ich Wochen, um mich wieder anzupassen», verrät er.

Was ihn auch in Malaysia störte: der Druck, der auf dem Team lastete. Die Vorstellungen und die Realität waren wie so oft im Fussball einfach zu weit auseinander. Nach einer guten Saison (Platz 4) waren die Bosse total unzufrieden. Mit Buff, der bei seiner Vorstellung mit LeBron James und Michael Jordan verglichen worden wurde, waren sie zwar zufrieden, dennoch wollte der Schweizer zurück nach Europa. Er sagt nun: «Bin froh, dass ich wieder hier bin und mit Vilnius europäisch spielen darf.»

Was birgt die Zukunft?

Grundsätzlich ist der U-17-Weltmeister zufrieden – mit sich und seinem Leben. Natürlich gebe es Entscheidungen, die er nicht mehr machen würde, sagt er. «Aber ich muss auch ehrlich sein: Auf der ganzen Welt gibt es Tausende Kicker, die gross rauskommen wollen und riesiges Potenzial besitzen. Es ist doch so: Wenn man es über zehn Jahre nicht schafft, sich in einer grossen Liga durchzusetzen, dann hat man es auch nicht verdient. Ich bin trotzdem stolz auf das, was ich erreicht habe – auch wenn es nicht der Durchbruch in einer ganz grossen Liga war.»

Irgendwann will Buff wieder in der Schweiz spielen. Nicht nur als Gast beim FCB. Es müsse aber passen, sagt er. Und wer weiss, vielleicht kommt nach Litauen ja nochmals ein ganz anderes Land. Zum Weltenbummler Buff würde es passen.