Kriens LU : War es ein Blitz? – Nach lautem Knall steht Dachstock in Flammen

In der Nacht zum Dienstag meldeten mehrere News-Scouts, dass in einem Wohnhaus in Kriens LU ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen habe. Es gab keine Verletzten, die Feuerwehr bestätigte den Dachstockbrand.