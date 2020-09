Zeugen filmten den Einsatz der Polizei in der Brombacherstrasse in Basel, als dort im Juni 2019 ein Mann von zwei Schüssen in die Beine getroffen wurde.

«Das lässt einem das Blut in den Adern gefrieren», sagte der Staatsanwalt am Donnerstag vor der Fünferkammer des Basler Strafgerichts. Für den 32-jährigen Schweizer, der am 22. Juni 2019 in Basel einem Mann in beide Beine geschossen und auf einen weiteren das Feuer eröffnet hatte, verlangte er wegen versuchten Mordes und weiterer Delikte eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und zehn Monaten.