Australien : Pilzvergiftung – war es Absicht?

In Leongatha starben drei Personen vermutlich genau daran – sie waren bei ihrer Schwiegertochter zum Mittagessen eingeladen.

Darunter waren auch ihre Schwiegereltern sowie die Schwester der Schwiegermutter. Alle drei starben, eine weitere Person ist in einem kritischen Zustand.

Ihre Schwiegereltern sind tot – die Schwester der Schwiegermutter ebenfalls, deren Mann befindet sich in einem kritischen Zustand, wartet derzeit noch auf eine Lebertransplantation. Was als Mittagessen gedacht war, entwickelte sich zu einem Familiendrama unglaublichen Ausmasses. Erin Patterson aus der australischen Kleinstadt Leongatha brachte mit ihren gekochten Pilzen drei Menschen ums Leben. Ob es wirklich ein Versehen oder ein heimtückischer Mord war, ist nach wie vor unklar. Allerdings gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall, die teils kein gutes Licht auf die Gastgeberin werfen.