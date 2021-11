Kyle Rittenhouse (18) : War es Notwehr? Geschworene beraten über Urteil in aufwühlendem Prozess

Die Schlussplädoyers haben stattgefunden, jetzt beraten die Geschworenen über das Schicksal von Kyle Rittenhouse. Als 17-Jähriger hatte er bei Black-Lives-Matter-Protesten in Wisconsin zwei Menschen erschossen.

Getty Images via AFP

Gaige Grosskreutz weint bei seiner Aussage. Er wurde von Rittenhouse in den rechten Arm geschossen.

Getty Images via AFP

In Kanosha, Wisconsin, war es letztes Jahr wegen Polizeigewalt gegen einen Afroamerikaner zu teils gewalttätigen Protesten gekommen. Dabei erschoss Kyle Rittenhouse (damals 17) zwei Männer und verletzte einen dritten schwer. In dem Prozess wurden von jenem Abend viele Videos gezeigt. Auch deswegen war die Stimmung im Saal aufgewühlt.

Dieser Prozess ist politisch aufgeladen und sorgt in den USA landesweit für Aufsehen: Der 18-jährige Kyle Rittenhouse hatte im vergangenen Jahr in Kenosha, Wisconsin, bei Anti-Rassismus-Protesten zwei Demonstranten erschossen. Jetzt ist die Verhandlung in die Schlussphase eingetreten, die Geschworenen-Jury nimmt ihre Beratungen über das Urteil auf. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord.