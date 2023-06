Buchrezension: War es nur eine Welpenliebe? von Esther Schüttpelz

Sie ist Jus-Studentin, Mitte zwanzig und ist mit einem Mann von der Art eine Ehe eingegangen, «mit der man sich in die Scheisse reitet». Eine «Welpenliebe» eben, was meint: «Bald ist es vorbei.» Nach der Trennung bricht aber auch nicht das grosse Glück aus, und das von Alkohol und Drogen beflügelte Nachtleben und die öden Partys mit den Juristenkollegen enthüllen nur, wie sinnlos alles ist. David, der eine Alternative geboten hätte, findet eine andere, und nach einem Jahr Single-Existenz kann sie dem Eheleben wieder so viel Gutes abgewinnen, dass sie vor dem Weihnachtsbaum den «Göttergatten» ihrem Vater gegenüber verteidigt.

Auf eine SMS folgt ein Telefongespräch, und als der Noch-Ehemann, die Scheidungsunterlagen griffbereit, von «Tragik» spricht, fallen ihr «Hunderte Dinge ein, die ganz eindeutig tragischer sind, als wir zwei überprivilegierten Idioten.» Die Silvesterparty mit Juristengesprächen widert sie so sehr an, dass sie ihren Frust herauskotzt und sturzbetrunken in die schweinekalte Winternacht hinausläuft. Wo ihr dann jemand einen warmen Mantel um die Schultern legt und sie, als sie sich umdreht, in ein «betrunkenes, trauriges, enttäuschtes, liebes Gesicht» blickt. «Ohne mich» heisst der Erstlingsroman der 30-jährigen Esther Schüttpelz, dessen Pointe nicht verraten sei. Er beschreibt mit Tempo, Witz und sprachlicher Könnerschaft die Lebenskrise einer ruhelosen intelligenten jungen Frau, die in einem entscheidenden Moment plötzlich wieder weiss, was sie will.