Drama um Neymar – Superstar weint nach WM-Aus bittere Tränen

Doch in über 120 Minuten reichte Kroatien am Ende ein einziger Schuss aufs gegnerische Tor, um sich ins Penaltyschiessen zu retten. Und dort vier stark verwandelte Elfmeter, um das brasilianische Drama um Neymar perfekt zu machen (2:4 im Penaltyschiessen). Seit dem 2:0-Finalsieg 2002 gegen Deutschland schied Brasilien in allen sechs WM-K.o.-Spielen gegen europäische Team aus und muss also nach 20 Jahren weiter vom sechsten WM-Titel träumen.