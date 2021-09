«War fast tot» : Jan Ullrich erzählt so offen wie noch nie über dunkelste Stunden seines Lebens

Jan Ullrich geht es wieder gut. Der einstige Tour-Sieger radelt auf Mallorca mit seinem früheren Rivalen Lance Armstrong und redet offen über die schwerste Phase seines Lebens.

Die beiden Dauerrivalen sind nach ihrer Karriere in ein tiefes Loch gefallen. Ullrich wegen seiner Gesundheit und Armstrong wegen seinem positiven Dopingtest. Nun haben sie zusammen über diese Zeit gesprochen.

Jan Ullrich und Lance Armstrong hatten packende Duelle an der Tour de France.

Bestens gelaunt und gesundheitlich in der wohl besten Verfassung seit Jahren hat Jan Ullrich so offen wie nie über die dunkelste Zeit seines Lebens geredet. «Vor drei Jahren ging es mir richtig schlecht», sagte Deutschlands einstiger Rad-Held im Podcast seines früheren Dauerrivalen Lance Armstrong. «Du hast mich besucht und ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani – fast tot.» Der italienische Radstar Pantani war 2004 an einer Überdosis Kokain gestorben, die genauen Todesumstände sind bis heute nicht geklärt.