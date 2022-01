Bei EM-Spiel : «War fünf Minuten tot» – Eriksen gibt erstes Interview nach Herzstillstand

Zum ersten Mal hat sich Christian Eriksen zu seinem Zusammenbruch bei der EM geäussert. Damals musste er auf dem Platz wiederbelebt werden.

Der dänische Fussball-Nationalspieler Christian Eriksen hat sich in seinem ersten Interview nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer für die weltweite Anteilnahme bedankt. «Es war unglaublich, dass so viele Menschen das Bedürfnis hatten, mir zu schreiben oder Blumen zu schenken. Es hat so viele Leute berührt – und das wollten sie meiner Familie und mir zeigen. Das macht mich glücklich», sagte Eriksen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des dänischen TV-Senders DR1.

Dass sich so viele Menschen um ihn und seinen Gesundheitszustand sorgten und das auch nach wie vor tun, berühre ihn sehr. «Es war aussergewöhnlich. Für mich war es eine grosse Unterstützung, all die Anteilnahme zu erhalten. Und die Leute schreiben mir immer noch. Ich habe allen gedankt und möchte allen danken», sagte Eriksen, der seinen Vertrag bei Inter Mailand auflösen musste. In Italien darf kein Sportler mit Defibrillator spielen. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, ist offen. Zuletzt trainierte Eriksen in der Schweiz beim FC Chiasso mit. Sein Ziel ist es jedoch die WM in Katar mit Dänemark zu bestreiten. «Ich bin in Topform», so der Däne. Er wolle unbedingt zurück ins Nationalteam und zeigen, dass sein Zusammenbruch nur eine einmalige Sache war und nicht wieder vorkommen werde. «Mein Herz ist kein Hindernis», betonte Eriksen. Ob er zurückkomme, liege nun an den Trainern.