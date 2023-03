Kinder leiden unter Duschpflicht an Schulen: Eltern erzählen

Nach dem Turnen verschwitzt in die Kleider: Das machen einige Kinder, weil sie nicht in der Schule duschen wollen.

Dass an vielen Schulen alle Kinder nach dem Sportunterricht mit den andern duschen gehen müssen, sorgt an Schweizer Schulen für hitzige Diskussionen . Wie Agotha Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt, auf Instagram schreibt, hätten zwei Mädchen an einer Berner Schule nicht duschen wollen, da es ihnen unangenehm war, nackt vor anderen Kindern zu sein. Wie eine Umfrage in der 20-Minuten-Community zeigt, sind die Mädchen mit ihrem Problem nicht allein.

Für den zehnjährigen Sohn eines Lesers sei das Duschen in der Schule eine derartige psychische Belastung, dass er an den Tagen, an denen Turnen auf dem Stundenplan stehe, nicht zur Schule gehen wolle. «Dann klagt er über Kopfschmerzen oder Übelkeit», schreibt der Vater. Auch der Sohn (10) von C. aus Obwalden schäme sich, mehrmals in der Woche nackt vor anderen Kindern zu stehen.