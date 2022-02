Zürich - «War in Notsituation» – Mann erschleicht sich 80'000 Fr Coronakredit

Ein 31-jähriger Gebäudetechniker mit einem kleinen Ein-Mann-Unternehmen aus dem Zürcher Limmattal hat im März 2020 einen Notkredit des Bundes bei seiner Hausbank beantragt und schon nach vier Tagen unbürokratisch 80’000 Franken erhalten – zehn Prozent des angegebenen jährlichen Umsatzes von 800’000 Franken. In Tag und Wahrheit hatte er mit seinem Planungsbüro in diesem Jahr lediglich 15’000 Franken umgesetzt und hätte somit nur einen Covid-19-Notkredit von 1500 Franken erhalten.

Der Beschuldigte zog seinen Fall ans Obergericht. An der Verhandlung am Donnerstag war aber nur sein Anwalt anwesend. «Mein Mandant ist krank und lässt einen Coronatest machen», sagte dieser. Er bat das Gericht trotz Abwesenheit des Beschuldigten den Prozess durchzuführen. «Mein Mandant wünscht einen Abschluss des Verfahrens, die ganze Sache belastet ihn stark.» Der Wunsch wurde vom Gericht bewilligt und der Prozess durchgeführt.

«Eine einfache Lüge ist nicht arglistig»

Der Anwalt verlangte einen Freispruch vom Vorwurf des Betrugs und der Urkundenfälschung. Es sei lediglich eine Übertretung der Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung, so der offizielle Name. Der Beschuldigte soll mit einer Busse von 2000 Franken bestraft werden: «Es war moralisch verwerflich, was er gemacht hat, aber kein Betrug.» Für den Straftatbestand Betrug müsse arglistig gehandelt werden, also eine gewisse Raffinesse oder Durchtriebenheit an den Tag gelegt oder ein ganzes Lügengebäude errichtet werden. «Eine einfache Lüge ist nicht arglistig», argumentierte der Anwalt.