Prinzessin Kate: Experten finden Botox-Behandlung «sehr wahrscheinlich»

Während Prinz William (41) mit Sohn George (9) beim Cricket Zeit verbringt , besuchte Prinzessin Kate kürzlich die Wiedereröffnung des Young V&A Museums in London. Am Event strahlte die 41-Jährige über beide Ohren. Fans fielen dabei insbesondere verdächtige Falten über den Brauen der Britin auf und vermuten eine Botoxbehandlung der Zornesfalte.

«Kate müsste in die Nachbehandlung, um diesen Effekt zu minimieren», so der Experte. Am besten behandle man die Brauenregion aber von Beginn an mit, sodass der Mephisto-Blick gar nicht erst entstehen könne, meint der Chirurg, der 20 Jahre Erfahrungen auf dem Gebiet hat. «Wichtig ist, dass man dabei sanft und mit wenig Botox vorgeht, sodass die Brauen im Gesicht nicht herunterfallen», warnt der Experte. Ebenfalls muss man regelmässig nachspritzen gehen. Je nach Stärke des gewünschten Effekts alle vier bis sechs Monate. «Je später man mit Botox startet, desto mehr und häufiger muss man zudem in die Behandlung», meint er.