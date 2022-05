Vermisstenfall : «War Maddie im Auto, als Christian Brückner mich herumfuhr?»

Ein Mann wurde im Auto des Hauptverdächtigen im Fall Maddie im Auto herumgefahren. Er sagt, dass das Mädchen möglicherweise ohne sein Wissen im Wagen war.

Tochter lernte Brückner auf Weihnachtsfeier kennen

Brückner lebte in einem Wohnwagen in der Nähe von Praia da Luz, als Madeleine im Mai 2007 aus einer Ferienwohnung verschwand. Die Eltern hatten Maddie und ihre beiden jüngeren Geschwister im Appartement gelassen, als sie in einem nahe gelegenen Restaurant mit Freunden zu Abend assen.

Regelmässig schauten sie nach den Kindern – bis die Mutter plötzlich entsetzt feststellte: Maddies Bett war leer und die Terrassentür stand offen. Es folgen 15 Jahre Ermittlungsarbeit in sämtliche Richtungen, auch gegen die Eltern, was sich als Sackgasse erwies. Brückner, der derzeit in Deutschland eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung verbüsst, bestreitet jede Beteiligung an Madeleines Verschwinden.