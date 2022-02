«So ein Schritt braucht Mut» : War Michelle Hunzikers neue Frisur ein Trennungs-Hinweis?

Jüngst liess es sich die Moderatorin bei einem Coiffeurbesuch gut gehen. Beim letzten Mal sorgte sie mit einem Long Bob für Gesprächsstoff. Läutete sie damit ihr neues Leben ein?

Prosecco, Apéro-Plättli und beste Gesellschaft. Nach den Strapazen rund um die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (38) gönnte sich Michelle Hunziker am Wochenende eine Auszeit beim Coiffeur. Auf Instagram postete die 45-Jährige unter anderem ein Bild, das sie mit nassen Haaren, ungeschminkt und mit Schmollmund zeigt. «Aufgeladen starte ich in die neue Woche», schrieb sie zu dem Schnappschuss.

«Um zum Blondie zurückzukehren, nehme ich Umwege zu Tina Turner in Kauf», scherzt sie und spielt auf die vielen Alufolienblätter in ihrem Haar an. Doch keine Panik. Michelle bleibt sich und ihrer aktuellen Frisur treu. Zufrieden zeigt die Moderatorin ihren Fans schliesslich das Endergebnis.

«Schneiden symbolisiert das Abstossen der Vergangenheit»

«Eine Frau, die sich die Haare schneiden lässt, will ihr Leben ändern», sagte einst die Modeschöpferin Coco Chanel. Was wie ein Carpe-Diem-Zitat klingt, scheint für Michelle Hunziker rückblickend effektiv der perfekte Weg in ihr neues Single-Leben gewesen zu sein. Nach über 25 Jahren blonder Signatur-Mähne überraschte die gebürtige Bernerin bereits im August ihre Followerinnen und Follower mit einem frechen Long Bob. «Grosse Revolutionen werden im Stillen gemacht», schrieb sie auf Italienisch in der Caption zu den Bildern.