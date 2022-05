Satelliten-Unterstützung: «War nett euch kennen zu lernen» – Elon Musk witzelt nach russischer Drohung

Am Sonntag (Ortszeit) drohte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Dmitri Rogosin, Tesla-Chef und SpaceX-Inhaber Elon Musk (50). Musk würden Konsequenzen drohen für seine Unterstützung der Ukraine, die er «wie ein Mann» bestehen müsse, erklärte der Regierungsvertreter in Moskau. Musk hat in den vergangenen Tagen gemäss eigenen Angaben Tausende Endgeräte für seine Starlink-Satelliten in die Ukraine geschickt und den dortigen Truppen zur Verfügung gestellt.