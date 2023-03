Rapper KSI verliess seine Freundin wegen einer Existenzkrise

1 / 8 Olajide Williams Olatunji alias KSI gehört als Youtube-Creator, Rapper und Boxer zu den ganz Grossen. WireImage Heute führt er mit seiner Youtube-Gruppe «Sidemen» einen Kanal mit über 15 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Youtube/JJ Olantuji Auch in der Box-Welt ist KSI kein Unbekannter. Seit 2019 ist er lizenzierter Profi-Boxer. PA Images via Getty Images

Darum gehts Mit Webvideos baute sich KSI eine grosse Fangemeinde auf Youtube auf. So zählt sein Hauptkanal über 15 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.

Mittlerweile ist der 29-jährige Brite auch Musiker und Boxer.

Der Erfolg birgt aber auch Schattenseiten. So war eine Existenzkrise schuld daran, dass er seine grosse Liebe verliess, um zu sich selbst zu finden. Doch seine Suche fand ein Happy End.

KSI, kürzlich ist deine Single «Voices» erschienen – mit grossem Erfolg auf allen Plattformen.

Das ist krank! Ich freue mich unglaublich darüber, wenn meine Musik so durch die Decke schiesst.

Im Song geht es um Herzschmerz. Wann hattest du zuletzt damit zu kämpfen?

Das war, als ich damals mit meiner aktuellen Freundin Schluss gemacht habe.

Dass die aktuelle Freundin für Liebeskummer sorgt, ist ungewöhnlich.

Ja, könnte man meinen. Wir haben uns kurz getrennt, mittlerweile aber wieder zueinandergefunden. Seit wir uns kennen, ist sie mein Fels in der Brandung. Sie ist der Grund, warum ich ganz bei mir selbst bin. Sie ist meine Welt und ich will mit ihr alt werden und sterben.

Was war der Grund für eure Trennung damals?

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt einfach das Gefühl, für sie nicht gut genug zu sein. Viel mehr sah ich mich selbst als Belastung für sie und unsere Beziehung. Schliesslich brauchten beide Freiraum und ich nutzte den Moment, um herauszufinden, was ich im Leben will und wie ich in meinem Kopf aufräume. Basierend darauf ist der Song «Voices» entstanden und er handelt von genau diesen Stimmen im Kopf.

Wie bist du die Stimmen losgeworden?

Für mich hat eine Therapie alles verändert. Dort haben wir über mein Leben gesprochen, warum ich mich so verloren fühle und wie ich das alles ändern kann. Es war eine Menge Gerede. Es hat mir aber wirklich geholfen, mich selbst zu verstehen und meinen Verstand zu kontrollieren. Da habe ich begriffen, was meine Ziele und Werte sind, und angefangen, Veränderungen in meinem Leben vorzunehmen.

Welche Veränderungen waren das?

Alkohol habe ich aus meinem Leben verbannt und bin seit fast einem Jahr trocken. Ich trainiere auch regelmässig, weil es mir hilft, meine Gedanken zu sortieren. Das gibt mir einen Sinn und ein besseres Gefühl. Zudem bringe ich mich nicht mehr in Situationen, die mich in die Irre führen oder mich von meinem Weg abbringen. Wegen dieser Massnahmen bin ich so fokussiert und klar wie schon lange nicht mehr.

Du bist passionierter Boxer. Was gibt dir dieser Sport?

Ich geniesse alles, was dazugehört. Einerseits macht es mir Spass, andererseits bietet es mir einen idealen Ausgleich und ermöglicht mir, mich auszupowern. Als «Dragonball»-Fan arbeite ich daran, stärker und schneller zu werden und meine Technik zu verbessern, wie die Charaktere in der Anime-Serie. (lacht)