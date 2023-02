Ski-WM : Corinne Suter zweifelte am Start, nun hat sie Bronze

Corinne Suter feiert am Samstag in der WM-Abfahrt die Bronzemedaille. Doch ihr Start war alles andere als klar.

Ski-WM : «War noch nie so tief unten» – Suter zweifelte am Start, nun hat sie Bronze

Jasmine Flury und Corinne Suter sprechen über ihre WM-Medaillen. 20 Minuten

Darum gehts Corinne Suter steckte tief in einem Loch, nun gewinnt sie WM-Bronze.

Die Freude über die Medaille war extrem gross.

Suter und Flury sind ziemlich beste Freundinnen.

Die Erleichterung beim Schweizer Ski-Star Corinne Suter war gross. Nach ihrem schweren Sturz in Cortina gab sie an der WM auf grandiose Art und Weise ihr Comeback. Die Olympiasiegerin und Titelverteidigerin fuhr in der Abfahrt WM-Bronze ein. Suter weinte im Ziel Freudentränen – auch mit dem SRF-Reporter Paddy Kälin.

Beim Interview mit 20 Minuten waren die Augen von Suter immer noch feucht. «Ich habe so viel Freude, dass ich wieder Ski fahren konnte, wie ich es mich gewohnt bin», sagt die 28-Jährige. Die letzten Tage seien nicht einfach für sie gewesen, erklärt die Schwyzerin. «Ich hatte extrem viele Zweifel, wusste nicht, was ich noch tun könnte – nichts hat funktioniert», so Suter.

Flury und Suter die besten Freundinnen

«Ich war noch nie so tief unten wie nach dem Sturz. Es gab Tage, an denen konnte ich nichts machen», sagt Suter rückblickend auf die Zeit nach ihrem Sturz. Das sei natürlich keine optimale WM-Vorbereitung gewesen. Nach den Trainings und den schlechten Zeiten sei es gar eine Option gewesen, bei der Abfahrt nicht anzutreten, wie Suter gesteht: «Ich habe lange Zeit hin und her überlegt. Nun bin ich natürlich sehr froh, dass ich gefahren bin und es so herausgekommen ist.» Suter bedankte sich zudem mehrfach bei allen Personen, die hinter ihr stehen. Sonst hätten nicht mehr viele an sie geglaubt.

Dass ausgerechnet Jasmine Flury die Goldmedaille holte und mit ihr auf dem Podest stand, freut Suter besonders. «Sie ist so gut Ski gefahren, hat das sehr verdient. Sie ist meine beste Freundin und kennt mich in- und auswendig.» Gemeinsam seien sie schon öfters durch Höhen und Tiefen gegangen. «Sie ist jemand, mit dem ich mein Leben lang Kontakt haben werde.» Diesen Tag werde sie nie mehr vergessen.

Hast du mit der Suter-Medaille gerechnet? Ja, sie hat ihre Qualitäten schon oft bewiesen. Nein, eine Wahnsinnsleistung. Nein, aber es wäre auch nicht schlimm gewesen.

Am Samstagabend findet im House of Switzerland die grosse Medaillenparty statt. Für Flury und Suter stehen keine weiteren Rennen mehr an – folgt also ein Fest bis tief in die Nacht? «Ich muss mal schauen, wie es mir geht. Es ist wohl nicht so, dass ich wieder auf dem Tisch tanzen werde», so Suter. Gold-Freundin Flury sieht das ganz anders – und kündigt an: «Ich werde sie selber auf den Tisch heben.»