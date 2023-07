Luca Hänni: Narben am Arm wegen Tumor

Zum Glück stellte sich dieser als gutartig heraus. Dies sei aber nicht von Anfang an klar gewesen. «Ich war zuerst ein wenig panisch, weil man nicht wusste, was es ist», erzählt der Sänger.

In einem Reel klärt Luca Hänni seine Fans über seine Narben am Arm auf.

Seinen Fans sind Narben an seinem Arm aufgefallen. In einem kurzen Video erklärt der Thuner nun, was es mit diesen auf sich hat. «Ich wachte eines Morgens auf und es tat mir hier weh», erzählt er. Er zeigte die betroffene Stelle daraufhin Ärzten im Krankenhaus, woraufhin ein Tumor festgestellt wurde. Dieser wurde «herausgeschnippelt». Die Operation ging jedoch nicht spurlos am Sänger vorbei. «Ich war zuerst ein wenig panisch, weil man nicht wusste, was es ist», erzählt er.