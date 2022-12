Zürich: Laura organisiert Treffen für Frauen

Neben Ausgängen und Picknicks will die 23-Jährige nächstes Jahr auch Yoga-Stunden, Mami-Treffs und Essen organisieren.

Mit 22 Jahren zog Laura Altwegg mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Partner von St. Gallen nach Zürich. Anschluss fand sie zu Beginn nicht. «In Zürich fand ich es besonders schwierig, Freundinnen zu finden . Alle bewegen sich in ihren Grüppchen. Da neu dazuzustossen, ist fast unmöglich. » Mit einem Baby sei es zusätzlich schwierig gewesen. So entschied sich die heute 23-Jährige, im letzten Sommer einen «Girls-only-Picknick» zu organisieren. Zuvor berichtete sie über ihre Pläne auf Social Media.

Zu Lauras Überraschung tauchten neun junge Frauen auf. «Obwohl sich niemand kannte, verbrachten wir den Nachmittag zusammen und hatten eine tolle Zeit.» So begann die St. Gallerin jeden Monat solche Treffen zu organisieren. «Wir haben schon mehrmals zusammen gepicknickt und waren im Ausgang. Mittlerweile sind wir schon über 40 Frauen aus Zürich, St. Gallen und Bern, die sich immer wieder treffen.» Laut Laura berichten die Teilnehmerinnen von ähnlichen Schwierigkeiten, Freundschaften im Erwachsenenalter zu schliessen , wie sie selbst.

Die Details zu den Events teilt die 23-Jährige jeweils auf ihren Tiktok- und Instagram-Kanälen. Mit den Videos der Treffen erreicht sie bereits über 18’000 Followerinnen und Follower. «Neu dazu stossen kann eigentlich jede Frau, solange sie über 18 Jahre alt ist », so Laura. Wie sie sagt, gibt es aber drei Regeln: «Man muss offen dafür sein, neue Menschen kennen zu lernen, fair mit allen umgehen und niemanden ausschliessen und sich etwas verpflichten. Wer angemeldet ist, soll auch auftauchen. Ist man kurzfristig verhindert, soll man sich abmelden.»

«Ein Gentlemen's Club für Frauen»

Durch die Treffen seien schon enge Freundschaften entstanden. «Einige Frauen verabreden sich privat und schicken mir dann Nachrichten und Bilder. Darüber freue ich mich immer sehr», so Laura. Für das kommende Jahr hat die 23-Jährige grosse Pläne. «Nebst Ausgängen will ich Essen, Yoga-Stunden, Mami-Treffs und Sleep-Overs organisieren.» Lauras Traum ist aber noch grösser: «In Zukunft würde ich gerne ein Café eröffnen, in welchem sich junge Frauen treffen und austauschen können – eigentlich ein Gentlemen's Club für Frauen.»