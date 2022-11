Naïma begeistert mit Song für starke Frauen

Sie studierte an der Swiss Jazz School in Bern. Der Stadt blieb sie treu: «Ich liebe Bern und bin gerne hier daheim», erklärt sie im Interview mit 20 Minuten Radio.

2017 veröffentlichte sie ihre erste Single «Love Of Life», zwei Jahre später hörte man sie etwa im Song «Mirror», einem Feature mit der Walliser Rapperin KT Gorique für die Badener Band Pedestrians und deren Album «Sweet Space». Ein komplett unbeschriebenes Blatt ist die Abgängerin der Swiss Jazz School also nicht.

«Eine Stimme wie die ganz Grossen»

«Der Song soll Frauen und Personen, die sich als Frau fühlen, dazu inspirieren, ihre Träume zu verfolgen», erklärt die Musikerin. Sie sehe die Songzeile «Take a pen and write your own history» als Lebensmotto – will heissen: Schreib deine eigene Geschichte.