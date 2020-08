In Boston in den USA fand Ende Februar eine Biotechkonferenz mit Wissenschaftlern aus aller Welt statt. Die Konferenz soll ein Superspreader-Event sondergleichen gewesen sein: 20’000 Ansteckungen lassen sich auf die Konferenz zurückführen, sagt eine Studie.

1 / 6 Eine Konferenz, die in Boston Ende Februar stattfand, soll am Ursprung von 20’000 Corona-Infektionen stehen. KEYSTONE Das sagt eine Studie der MIT und Harvard University. Demnach sollen 90 Fälle direkt auf die Konferenz zurückzuführen sein. KEYSTONE Weil die Konferenz, die von der US-Biotechfirma Biogen mitorganisiert wurde, Wissenschaftler aus aller Welt anzog, soll es zu Tausenden von Infektionen gekommen sein, so die Studie. KEYSTONE

Darum gehts Eine Wissenschaftskonferenz in Boston steht im Verdacht, direkt und indirekt für 20’000 Corona-Ansteckungen verantwortlich zu sein. Das legt eine Studie der MIT und Harvard nahe.

An der Biotechkonferenz im Februar 2020 nahmen Wissenschaftler aus aller Welt teil – ohne Social Distancing, ohne Tests, ohne Masken.

Ein Organisator verteidigt sich: Im Februar sei die allgemeine Kenntnis über das Virus noch gering gewesen.

Am 26. und 27. Februar, als man dem Coronavirus in der westlichen Welt noch grösstenteils sorglos begegnete, fand in Boston in den USA eine Wissenschaftskonferenz statt. 200 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt nahmen an der Konferenz teil.

Eine US-amerikanische Studie der Universitäten MIT und Harvard zeigt nun, dass die Konferenz ein Superspreader-Event von ungeheurem Ausmass gewesen sein könnte. Das berichtet CNN. «Über 90 Fälle konnten direkt mit der Konferenz in Verbindung gebracht werden», schreiben die Verfasser und Verfasserinnen der Studie. Die Studie wurde online veröffentlicht, hat aber noch nicht die wissenschaftliche Qualitätssicherung des Peer-Review durchlaufen.

20’000 Fälle indirekt mit Konferenz verbunden

Indirekt könnten die Auswirkungen noch viel verheerender gewesen sein. Denn: «Die Konferenz bot beste Voraussetzungen für eine Verbreitung des Virus.» Ungefähr 20’000 Fälle könnten auf die Konferenz zurückzuführen sein.

Die Konferenz fand statt, just bevor erste Staaten weitreichende Massnahmen im Kampf gegen das Virus beschlossen. «Hätte die Konferenz eine Woche später stattgefunden, wäre die Chance gross gewesen, dass sie abgesagt worden wäre», so Bronwyn MacInnis, die an der Studie mitarbeitete. So aber hätte sich das Virus fernab von Corona-Tests, Einreisebeschränkungen, Social Distancing oder Maskenpflicht frei verbreiten können.

Wissenschaftler schleppen Virus nach Hause ein

«Der zweite entscheidende Faktor war sicherlich, dass an der Konferenz Leute aus aller Welt teilnahmen – auch aus Gegenden, in denen das Virus bereits wütete», so MacInnis weiter. «Sie kehrten nach der Konferenz nach Hause zurück – und brachten das Virus mit, ohne es zu wissen.»

Charlie Baker, Gouverneur von Massachusetts, sieht seine schon lang gehegte Vermutung, die Konferenz könnte ein Superspreader-Event gewesen sein, bestätigt: «Niemand trug Masken, Social Distancing war niemandem ein Begriff, niemand machte sich überhaupt erst Sorgen über das Virus», so Baker. Die Studie zeige nun, wie einfach das Virus von einem Menschen auf den anderen überspringen könne, wenn man keine Schutzvorkehrungen treffe.

«Limitiertes Wissen»

Eine der Biotechfirmen, die die Konferenz mitorganisierte, äussert sich gegenüber CNN: «Im Februar 2020 war das allgemeine Wissen über das Coronavirus noch sehr limitiert. Heute wissen wir viel besser, wie einfach und schnell sich das Virus überträgt», so das amerikanische Unternehmen Biogen, das seinen Sitz in Massachusetts hat. Sie hätten sich an die damals geltenden offiziellen Richtlinien gehalten und niemanden einer Gefahr aussetzen wollen.