Djamila Rowe: So sah die Dschungelcamperin vor den Beauty-OPs aus

So gibt sie zu, dass sie ihren Arzt einfach machen lässt. Doch nicht immer ist sie zufrieden: «Und dann guckst du in den Spiegel und denkst: ‹War wohl doch etwas zu viel.›»

Was ist echt? Djamila Rowes spricht offen über ihre Schönheitseingriffe.

Am Dschungelfeuer spricht die 55-Jährige nun über ihre Beauty-OPs.

Lang hat Djamila Rowe davon geträumt, ins richtige Dschungelcamp – abseits der Corona-Ersatzsendungen, wo sie 2021 dabei war – einzuziehen. Nun hat es geklappt und so sitzt sie mit elf weiteren mehr oder weniger bekannten Promis im australischen Busch, kämpft um die Sterne und philosophiert über das Leben. An Tag drei unterhielten sich die Bewohnerinnen und Bewohner unter anderem darüber, dass sie wegen des wenigen Essens bereits abgenommen haben.

«Bald bin ich transparent», sagte Model Papis Loveday (46) scherzhaft und meint weiter: «Ich pendele immer zwischen 71 und 72 Kilo. Wenn ich viel zunehme, dann bekomme ich direkt einen dicken Kopf.» Wenn er Kartoffeln esse, sehe er aus wie ein Kugelfisch. Eine perfekte Überleitung für Djamila, um auf ihre Beauty-Eingriffe zu sprechen zu kommen: «So sah ich nach dem Aufspritzen auch schon mal aus», sagt sie und führt aus: «Ich hab mal übertrieben mit Hyaluron. Das ist noch nicht so lange her, muss ich sagen. Vor zwei Jahren. Da hatte ich Wangen, da konntest du eine Tasse drauf abstellen! Die waren schon sehr intensiv.»

Schliesslich offenbart die 55-Jährige, dass sie ihren Beauty-Doc jeweils einfach machen lasse: «Und dann guckst du in den Spiegel und denkst: ‹War wohl doch etwas zu viel.›» Djamila Rowe nimmt es jedoch mit Humor. Nicht zuletzt, weil ihr markantes Aussehen und vor allem die Lippen mittlerweile auch ihr Markenzeichen seien. Doch zu Beginn ihrer Karriere sah die gelernte Visagistin noch ganz anders aus.

Djamila Rowes Weg vom Botschaftsluder zum Star

Damals trat Djamila 2002 in die Öffentlichkeit, als sie behauptete, eine Affäre mit dem ehemaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer (65) zu haben. Zu diesem Zeitpunkt war er mit dem Model Shawne Fielding (53) liiert. Später wurde allerdings publik, dass die Geschichte frei erfunden wurde, was ihr den Weg an unzählige Promi-Events ebnete.