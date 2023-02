Lisa Marie Presley: Haben Diätpillen und Drogen zum Tod geführt?

Für ihren Auftritt an den Golden Globes soll Lisa Marie Presley mit Diätpillen nachgeholfen haben. Zudem soll sie einen Drogenrückfall erlitten haben, was nun für Spekulationen sorgt.

Darum gehts Am Donnerstag, 12. Januar 2023 verstarb Lisa Marie Presley im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand.

Das Obduktionsergebnis ist noch ausstehend. Doch ein Insider verrät nun Details, die Aufschluss geben könnten.

Demnach habe sie Diätpillen konsumiert, 22 Kilo abgenommen und einen Drogenrückfall erlitten.

Im Alter von nur 54 Jahren ist Lisa Marie Presley am 12. Januar infolge eines Herzstillstandes überraschend verstorben. Was dazu geführt hat, bleibt weiterhin ein Rätsel. Bis das Ergebnis der Autopsie vorliegt, könnte es noch Monate dauern. Nichtsdestotrotz kommen immer mehr Details zu den vermeintlichen Umständen ans Licht. So berichtet laut TMZ eine der Familie nahestehende Quelle, dass die Sängerin vor ihrem Tod unter massivem Druck stand.

Demnach soll sich die Tochter von Musiklegende Elvis Presley in ihren letzten Monaten einer extremen Abnehmkur verschrieben haben. So habe sie sich laut dem Insider zwei Monate vor der Golden-Globes-Verleihung einer plastischen Operation unterzogen. Danach habe sie begonnen, Diät-Medikamente zu konsumieren, die in kurzer Zeit zu einem «drastischen Gewichtsverlust» von 40 bis 50 Pfund geführt hätten – also zwischen 18 und 22 Kilogramm. Dies mit dem Ziel, auf roten Teppichen und bei Preisverleihungen «bestmöglich» auszusehen.

Zuletzt besuchte die vierfache Mutter zahlreiche Veranstaltungen zu Ehren des kürzlich veröffentlichten «Elvis»-Filmes. Hauptdarsteller Austin Butler (31) wurde oft von Lisa Marie und ihrer Mama Priscilla Presley (74) begleiteten – so auch an den Golden Globes, wo er als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Bei der Award-Verleihung, die nur zwei Tage vor ihrem Tod stattfand, wirkte die Musikerin zerbrechlich und unsicher. Videos zeigten, wie sie schwankt und sich an Jerry Schilling (80) klammert. Laut der Quelle soll Lisa Marie nur wenig später über «starke Bauchschmerzen» geklagt haben.

Hatte Lisa Marie Presley einen Drogenrückfall?

Lisa Marie Presley, die sich in der Vergangenheit schon mehrfach wegen ihrer Tabletten- und Alkoholsucht in Behandlung begeben hatte, soll zudem erneut einen Rückfall erlitten haben. Sie habe gemäss des Insiders wieder angefangen, Schmerzmittel in Form von Opioiden einzunehmen – eine Sucht, mit der sie jahrelang zu kämpfen hatte.

