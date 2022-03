Umweltverschmutzung befürchtet : Waren E-Autos schuld am verheerenden Frachter-Brand?

Das Schiff Felicity Ace ist nach der Bergungsaktion gesunken. Aktivisten befürchten eine Umweltkatastrophe. Gleichzeitig wird über die Brandursache spekuliert.

Immer wieder soll es auf Autofrachtern zu teils verheerenden Bränden kommen, wie hier in der Nähe der Azoren.

Der Frachter sollte die hochpreisigen Autos von Deutschland in die USA transportieren.

Der ausgebrannte Frachter mit knapp 4000 Autos der VW-Gruppe ist am Dienstag in rauer See im Atlantik gesunken, während das Schiff abgeschleppt wurde. Das bestätigten die portugiesische Marine und Volkswagen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Laut «Bloomberg» ist die Befürchtung da, dass es zu einer Ölverschmutzung kommen könnte. Auch die Autos könnten giftige Stoffe enthalten. «Es scheint noch keine Ölverschmutzung zu geben – doch das wird weiterhin überprüft», sagt ein Sprecher des Schiffbetreibers Mol Ship Managements.