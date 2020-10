Am Sonntag beobachteten mehrere Leser-Reporter zwei umgekippte Enuu-Fahrzeuge an der Birsstrasse in Basel.

Seit September gehören die Enuus zum Basler Stadtbild. 40 Ein-Personen-Elektrofahrzeuge des Bieler Start-ups können in Basel gemietet werden. Mit einem Leergewicht von 175 Kilo sind die Fahrzeuge auch relativ leicht. Vielleicht ein bisschen zu leicht. Am Sonntagmorgen wurden an der Birsstrasse zwei umgekippte Enuus gesichtet. In der Nacht zuvor war es stürmisch. Im Baselbiet führten die heftigen Windböen zu einem Dutzend Feuerwehreinsätzen wegen umgekippter Bäume und Astabbrüchen.