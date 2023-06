Luzern: «Stadt bekommt zweites Capsule Hotel

Deshalb eröffnet Capsule Hotel in Luzern einen neuen Standort mit 79 Betten neben dem Löwen-Center im ehemaligen Möbel Pfister, ganz in der Nähe des Löwendenkmals. Geplant ist die Eröffnung für den 1. April 2024. Eine Kapsel kostet in Luzern pro Nacht zwischen 50 und 70 Franken. Mehrheitlich würden die Gäste nur eine Nacht bleiben, vereinzelt gebe es aber auch Gäste, die zwei oder drei Nächte dort übernachten.

Erster Standort in Luzern bleibt erhalten

Der heutige Standort am Hirschengraben 40 in Luzern mit 16 Betten will Capsule Hotel aber beibehalten. «Das war unser erster Standort in der Schweiz, erst danach folgten Basel und der Flughafen Zürich. Am Hirschengraben ist auch unser Laboratorium – dort testen wir immer die neusten Generationen von Kapseln, die wir selber entwickeln und in Schaffhausen herstellen lassen. Deshalb halten wir am Hirschengraben fest.»