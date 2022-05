Enttäuschter Captain: «Waren nach Gegentoren schockiert» – Nati ist nach dem WM-Aus frustriert

Das sah auch Stürmer Timo Meier so: «Das ist extrem bitter, wir machten viel fürs Spiel, kreierten viele Chancen, wir waren zu wenig effizient. Das tut extrem weh.» Auch Nati-Trainer Patrick Fischer konnte seine Enttäuschung über das unerwartete Aus nicht verbergen. «Es tut mir enorm weh für die Mannschaft und den Staff. Wir haben in den vergangenen sechs Wochen sehr stark gearbeitet, wir zeigten gute Matches.» Es habe die Konsequenz gefehlt und der Ausfall von Enzo Corvi – er musste nach einem Check blutend vom Eis, kam nicht mehr zurück und erlitt wohl eine Gehirnerschütterung – habe dem Team wehgetan. Aber: «Ich bin stolz auf meine Jungs, wir haben alles gegeben.»

Die Schweiz war das bessere Team

Der Puck wollte trotz 33 Schweizer Schüssen einfach nicht rein. In der Gruppenphase hatte die Schweiz mit 34 Treffern noch am meisten aller WM-Teilnehmer erzielt. «Wir hatten genügend Chancen, ein Tor zu erzielen. Es war so ein Spiel im dümmsten Moment, die Scheibe wollte nicht rein», sagte Hischier. Er fand, die Schweiz sei das bessere Team über 60 Minuten gewesen. «Aber es gewinnt nicht immer das bessere Team.»

Fischer sah die Startphase des Spiels so: «Sie haben keine Torchancen, wir haben keine Torchancen und liegen trotzdem 0:2 zurück.» Der 46-Jährige ist überzeugt, dass sein Team am Turnier offensiv eine hervorragende Leistung zeigte, «das macht mich stolz.» Mit einem Medaillen-Traum waren die Schweizer nach Finnland gereist, mit leeren Händen kehren sie am Freitag in die Heimat zurück.