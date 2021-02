Einzelne Geschäfte passen nun ihre Öffnungszeiten an.

Jelmoli und Globus machen abends früher zu

Auch bei Coop will man von Filiale zu Filiale entscheiden: «Wir entscheiden jeweils individuell auf Basis der Kundenfrequenz, ob wir die Öffnungszeiten anpassen. Grundsätzlich richten sich unsere Verkaufsstellen seit dem 18. Januar in der ganzen Schweiz wieder nach den ursprünglichen Öffnungszeiten, mit Ausnahme von Bahnhöfen und Flughäfen.»

Das Warenhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse Jelmoli will anstatt bis 20 Uhr künftig nur noch bis 18 Uhr offen bleiben. Am Samstag bleibe das Warenhaus aber bis 19 Uhr geöffnet. Und auch Globus hat neu nur noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.